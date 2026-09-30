उड़ते विमान में भिड़े पायलट: गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया कि दो देशों में मच गया हड़कंप, 180 इस्राइली थे सवार

उड़ते विमान में भिड़े पायलट: गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया कि दो देशों में मच गया हड़कंप, 180 इस्राइली थे सवार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 30 Sep 2026 12:29 PM IST
सार
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट रास्ते से भटककर सऊदी अरब पहुंची। विमान में करीब 180 इस्राइली यात्री सवार थे। पायलटों के बीच झगड़े के बाद सुरक्षा घटना की आशंका जताई गई। आखिर फ्लाइट का रास्ता क्यों बदला? आइए, जानते हैं...
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विस्तार
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट बुधवार सुबह अचानक अपने निर्धारित रास्ते से भटक गई। विमान में करीब 180 इस्राइली यात्रियों के सवार होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद विमान में सुरक्षा संबंधी आशंका पैदा हो गई और हाईजैक की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई।
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पायलटों के बीच विवाद के बाद पैदा हुई स्थिति
रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में मौजूद दोनों पायलटों के बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान विमान का रास्ता बदल गया और वह अपने निर्धारित गंतव्य तेल अवीव की ओर जाने के बजाय सऊदी अरब की तरफ बढ़ गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद विमान की स्थिति को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई। शुरुआती जानकारी में इसे संभावित सुरक्षा घटना के तौर पर देखा गया।
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सऊदी अरब में विमान ने की लैंडिंग
उड्डयन प्राधिकरण के एक अधिकारी के मुताबिक, विमान को सऊदी अरब में उतारा गया। अधिकारी ने कहा कि विमान के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उड़ान के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। अधिकारी के अनुसार, जब तक विमान लैंड नहीं करता, तब तक घटना की पूरी तस्वीर के बारे में 100 प्रतिशत निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है।
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करीब 180 इस्राइली यात्री थे सवार
फ्लाईदुबई की यह उड़ान बुधवार सुबह दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में करीब 180 इस्राइली यात्री सवार थे। अचानक विमान के रास्ते से भटकने की खबर के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर घटना की वजह पायलटों के बीच हुआ विवाद बताई जा रही है। हालांकि, विमान के सऊदी अरब में उतरने के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
हाईजैक की आशंका से बढ़ी चिंता
विमान के निर्धारित मार्ग से हटने और आपात स्थिति की सूचना के बाद हाईजैक की आशंका को लेकर भी हड़कंप मचा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विमान के वास्तव में हाईजैक होने की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विमान के रास्ते से भटकने की सही वजह क्या थी।