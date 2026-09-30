उड़ते विमान में भिड़े पायलट: गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया कि दो देशों में मच गया हड़कंप, 180 इस्राइली थे सवार

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट बुधवार सुबह अचानक अपने निर्धारित रास्ते से भटक गई। विमान में करीब 180 इस्राइली यात्रियों के सवार होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद विमान में सुरक्षा संबंधी आशंका पैदा हो गई और हाईजैक की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई।

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रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में मौजूद दोनों पायलटों के बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान विमान का रास्ता बदल गया और वह अपने निर्धारित गंतव्य तेल अवीव की ओर जाने के बजाय सऊदी अरब की तरफ बढ़ गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद विमान की स्थिति को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई। शुरुआती जानकारी में इसे संभावित सुरक्षा घटना के तौर पर देखा गया।उड्डयन प्राधिकरण के एक अधिकारी के मुताबिक, विमान को सऊदी अरब में उतारा गया। अधिकारी ने कहा कि विमान के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उड़ान के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। अधिकारी के अनुसार, जब तक विमान लैंड नहीं करता, तब तक घटना की पूरी तस्वीर के बारे में 100 प्रतिशत निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है।फ्लाईदुबई की यह उड़ान बुधवार सुबह दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में करीब 180 इस्राइली यात्री सवार थे। अचानक विमान के रास्ते से भटकने की खबर के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर घटना की वजह पायलटों के बीच हुआ विवाद बताई जा रही है। हालांकि, विमान के सऊदी अरब में उतरने के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।विमान के निर्धारित मार्ग से हटने और आपात स्थिति की सूचना के बाद हाईजैक की आशंका को लेकर भी हड़कंप मचा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विमान के वास्तव में हाईजैक होने की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विमान के रास्ते से भटकने की सही वजह क्या थी।