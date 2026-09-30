विदेश: नीदरलैंड में 24 महीने के बच्चे को इच्छामृत्यु; घातक स्टेल्थ ड्रोन में भारतीय इंजन, रूस में सफल ट्रायल

भारत के स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन ने रूस में अपने ज्यादा ऊंचाई और उड़ान के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (जीटीआरई) की ओर से विकसित यह इंजन भारत के आगामी स्टेल्थ मानवरहित लड़ाकू विमान घातक में लगाया जाएगा। परीक्षणों के दौरान इस इंजन ने 48.5 किलोन्यूटन (केएन) का उच्च ड्राई थ्रस्ट हासिल किया, जो इसके निर्धारित 46 केएन के लक्ष्य से काफी अधिक है। ये परीक्षण अत्यधिक ऊंचाई व कम दबाव जैसी परिस्थितियों में और मॉडिफाइड इल्यूशिन Il-76 विमान पर इंजन को माउंट करके किए गए। रूस में परीक्षण पूरे होने के बाद अब यह परियोजना भारत में सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेशन के चरण में पहुंच गई है। यह सफलता भारत के घरेलू जेट इंजन निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है।

नीदरलैंड में पहली बार 24 महीने के बच्चे को इच्छामृत्यु दी गई। साल 2024 में लागू हुए इच्छामृत्यु के नए नियम के बाद यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री सोफी हरमन्स ने जून में बताया था कि 2025 के अंत में गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बच्चे की इच्छामृत्यु दी गई थी। अब एक समीक्षा समिति की रिपोर्ट में इस मामले की विस्तृत जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे का जन्म 26 सप्ताह व तीन दिन की गर्भावस्था में हुआ था। समय से पहले जन्म के कारण उसे मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा और कई संक्रमण हुए। चार महीने की उम्र में उसे सेप्सिस हुआ। आठ की उम्र में इन्फैंटाइल एपिलेप्टिक स्पाज्म सिंड्रोम का पता चला।

अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने मंगलवार को कॉपीराइट विवाद में सूचना सेवा कंपनी थॉमसन रॉयटर्स के पक्ष में फैसला बरकरार रखा। यह विवाद कानूनी शोध के क्षेत्र में उसकी पूर्व प्रतिद्वंद्वी कंपनी रॉस इंटेलिजेंस के साथ था। रॉस पर आरोप है कि उसने एआई पावर्ड लीगल सर्च इंजन को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट वाली सामग्री का गलत इस्तेमाल किया। फिलाडेल्फिया की सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने रॉस की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके सर्च इंजन ने थॉमसन रॉयटर्स के वेस्टलॉ प्लेटफॉर्म की सामग्री का उचित इस्तेमाल किया था। एआई ट्रेनिंग से जुड़े कॉपीराइट के कई अहम मामलों में किसी अमेरिकी अपील्स कोर्ट का यह अपनी तरह का पहला फैसला है। अपील्स कोर्ट ने यह फैसला किन वजहों से लिया, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। थॉमसन रॉयटर्स ने 2020 में कानूनी शोध कंपनी रॉस इंटेलिजेंस पर मुकदमा किया था। आरोप था कि रॉस ने वेस्टलॉ के हेडनोट्स की नकल की है जो कोर्ट के फैसलों में कानून के मुख्य बिंदुओं का सारांश होते हैं। आरोप यह भी था कि रॉस ने अपने एआई आधारित कानूनी सर्च इंजन को प्रशिक्षित करने के लिए हजारों हेडनोट्स का गलत इस्तेमाल किया। थॉमसन रॉयटर्स के मुकदमे के खर्च का हवाला देते हुए रॉस ने 2021 में अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दिया था।