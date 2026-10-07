साइबेरिया में प्लेग के शक से चिंता: ट्रंप करेंगे पुतिन से बात; डब्ल्यूएचओ ने दिया बड़ा अपडेट, क्या है मामला?
पीटीआई, वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 07 Oct 2026 07:24 AM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह पुतिन से जल्द फोन पर बात करेंगे और साइबेरिया में प्लेग के संभावित मामले पर चर्चा करेंगे। यह मामला एक एंटी-प्लेग संस्थान की कर्मचारी की मौत के बाद सामने आया है, जिसकी वजह अज्ञात कारणों से हुआ निमोनिया बताई गई है। डब्ल्यूएचओ ने रूस के बाहर इस मामले से जोखिम को बहुत कम बताया है। इसी बीच अमेरिका के सामने रूस पर संभावित प्रतिबंधों को लेकर 18 अक्तूबर की समयसीमा भी है।
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द फोन पर बात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रूस के साइबेरिया स्थित एक शोध संस्थान में प्लेग के संभावित मामले को लेकर चर्चा होगी। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पुतिन से इस मुद्दे पर उनकी बातचीत 'बहुत जल्द' होगी।
शोध संस्थान की कर्मचारी की मौत के बाद जांच
यह मामला साइबेरिया के इरकुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा है। पिछले सप्ताह इस संस्थान में काम करने वाली एक महिला की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों ने महिला की मौत की वजह अज्ञात कारणों से हुआ निमोनिया बताई है। इसी के बाद प्लेग के संभावित मामले को लेकर जांच शुरू हुई है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर भी नजर
जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस मामले को लेकर क्या जानकारी दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर 'बहुत गहरी बातचीत' कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इस मामले से जुड़ी जानकारी संभवतः बुधवार को साझा की जा सकती है। उन्होंने सोमवार को यह भी कहा था कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर रूस की मदद करने के लिए तैयार है।
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डब्ल्यूएचओ ने कहा- रूस के बाहर जोखिम बहुत कम
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मंगलवार को कहा कि रूस के बाहर इस मामले से जोखिम 'बहुत कम' है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वह इस मामले को लेकर रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। डब्ल्यूएचओ का यह बयान उस महिला की मौत की रिपोर्ट सामने आने के बाद आया, जो इरकुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइबेरिया एंड द फार ईस्ट में काम करती थी।
यह भी पढ़ें: कैसे बची कैप्टन स्मित की जान?: 'लगातार बह रहा था खून, होंठ भी पड़ गए थे नीले'; अब डॉक्टर ने खुद बताई हकीकत
ट्रंप बोले- माइक्रोब ज्यादा मजबूत और स्मार्ट हुए
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्लेग को गंभीर बीमारी बताते हुए कहा था कि इसे पहले नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन अब इसके माइक्रोब ज्यादा मजबूत और 'स्मार्ट' हो गए हैं। उन्होंने इन माइक्रोब की तुलना एक सेना से की थी। हालांकि, मूल खबर में प्लेग के मामले की पुष्टि की जानकारी नहीं दी गई है और स्वास्थ्य अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं।
रूस पर प्रतिबंधों की समयसीमा भी करीब
ट्रंप और पुतिन के बीच यह बातचीत ऐसे समय होने वाली है, जब अमेरिकी प्रशासन के सामने रूस पर संभावित प्रतिबंधों को लेकर 18 अक्तूबर की समयसीमा है। ट्रंप ने 18 सितंबर को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शंस रूस एंड ईरान एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी प्रशासन को 18 अक्तूबर तक यह तय करना है कि रूस की किन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूक्रेन ने अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस को रूसी कंपनियों, जहाजों और लोगों की एक सूची भी दी है, जिन पर वह इस कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है।
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शोध संस्थान की कर्मचारी की मौत के बाद जांच
यह मामला साइबेरिया के इरकुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा है। पिछले सप्ताह इस संस्थान में काम करने वाली एक महिला की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों ने महिला की मौत की वजह अज्ञात कारणों से हुआ निमोनिया बताई है। इसी के बाद प्लेग के संभावित मामले को लेकर जांच शुरू हुई है।
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अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर भी नजर
जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस मामले को लेकर क्या जानकारी दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर 'बहुत गहरी बातचीत' कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इस मामले से जुड़ी जानकारी संभवतः बुधवार को साझा की जा सकती है। उन्होंने सोमवार को यह भी कहा था कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर रूस की मदद करने के लिए तैयार है।
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डब्ल्यूएचओ ने कहा- रूस के बाहर जोखिम बहुत कम
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मंगलवार को कहा कि रूस के बाहर इस मामले से जोखिम 'बहुत कम' है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वह इस मामले को लेकर रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। डब्ल्यूएचओ का यह बयान उस महिला की मौत की रिपोर्ट सामने आने के बाद आया, जो इरकुत्स्क एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइबेरिया एंड द फार ईस्ट में काम करती थी।
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ट्रंप बोले- माइक्रोब ज्यादा मजबूत और स्मार्ट हुए
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्लेग को गंभीर बीमारी बताते हुए कहा था कि इसे पहले नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन अब इसके माइक्रोब ज्यादा मजबूत और 'स्मार्ट' हो गए हैं। उन्होंने इन माइक्रोब की तुलना एक सेना से की थी। हालांकि, मूल खबर में प्लेग के मामले की पुष्टि की जानकारी नहीं दी गई है और स्वास्थ्य अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं।
रूस पर प्रतिबंधों की समयसीमा भी करीब
ट्रंप और पुतिन के बीच यह बातचीत ऐसे समय होने वाली है, जब अमेरिकी प्रशासन के सामने रूस पर संभावित प्रतिबंधों को लेकर 18 अक्तूबर की समयसीमा है। ट्रंप ने 18 सितंबर को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शंस रूस एंड ईरान एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी प्रशासन को 18 अक्तूबर तक यह तय करना है कि रूस की किन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूक्रेन ने अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस को रूसी कंपनियों, जहाजों और लोगों की एक सूची भी दी है, जिन पर वह इस कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है।