व्हाइट हाउस में दिवाली: ट्रंप को तोहफे में मिली हनुमान चालीसा, भारतीय मूल के सीईओ और उद्यमियों संग जलाया दीया

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A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse — Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026

इस अवसर पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, मशहूर शेफ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एफबीआई निदेशक काश पटेल और अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक जय भट्टाचार्य भी मौजूद थे।समारोह की शुरुआत ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप के दीया जलाने के साथ हुई। इस दौरान एक छोटे और निजी आयोजन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर अर्जुन मोदी भी शामिल हुए। समारोह में धल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष और सीईओ रूबी धल्ला, नैक सिस्टम्स के संस्थापक और सीईओ राजीव शर्मा, केशवम डीसी के अध्यक्ष विश्वजीत मल्लमपति और राष्ट्रपति के अतिथि के रूप में हेतलकुमार पटेल भी मौजूद रहे।व्हाइट हाउस में आयोजनों की जिम्मेदारी संभालने वाले अरविंद चड्ढा भी इस समारोह में शामिल हुए। जीओक्यूआईआई टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ विशाल गोंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए इसे "ओवल ऑफिस में रोशनी का साझा पल" बताया।विशाल गोंडल ने लिखा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिवाली मनाना सम्मान की बात है। मुझे उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट करने पर गर्व है। यह तुलसीदास की भगवान हनुमान को समर्पित स्तुति है, जिसका पाठ हममें से लाखों लोग साहस, भक्ति और शक्ति के लिए करते हैं।" गोंडल ने समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि जब दीये जलाए जा रहे थे, तब उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मित्रता और अंधकार पर प्रकाश की जीत के लिए प्रार्थना की।व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह आयोजित करने की परंपरा राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2003 में शुरू की थी। शुरुआत में ये समारोह मुख्य रूप से आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किए जाते थे। इनमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों और भारतीय राजनयिकों को आमंत्रित किया जाता था।वर्ष 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में दीया जलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने ईस्ट रूम में आयोजित समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित किया था। इसके बाद से व्हाइट हाउस के अलग-अलग स्थानों पर दीया जलाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इनमें ओवल ऑफिस और रूजवेल्ट रूम भी शामिल हैं।