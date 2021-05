पाकिस्तान : लॉकडाउन में महिलाओं पर बढ़े घरेलू हिंसा के मामले

{"_id":"609d8a498ebc3e58613a676a","slug":"domestic-voilence-increased-on-pakistan-during-lockdown","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 : \u0932\u0949\u0915\u0921\u093e\u0909\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u092c\u0922\u093c\u0947 \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

एजेंसी, इस्लामाबाद। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 14 May 2021 01:51 AM IST