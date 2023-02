Turkey Earthquake: भूकंप में लापता भारतीय नागरिक की मौत की हुई पुष्टि, मलबे के बीच मिला शव

तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप को करीब छह दिन हो चुके हैं, लेकिन यहां मलबे के नीचे से लाशों के निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बीच, तुर्किये और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद लापता हुए एक भारतीय नागरिक की मौत पुष्टि हो गई है। भारतीय दूतावास, अंकारा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि 'छह फरवरी के भूकंप के बाद से तुर्किये में लापता एक भारतीय नागरिक विजय कुमार के नश्वर अवशेष मिले हैं। मलत्या में एक होटल के मलबे के बीच उनके शव की पहचान की गई है।

