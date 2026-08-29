पाकिस्तान में सिख विरासत पर संकट?: 200 साल पुराने गुरुद्वारे पर चला बुलडोजर, एसजीपीसी ने जताई नाराजगी

ने इसे गिराए जाने का विरोध किया है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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वह तुरंत पाकिस्तानी सरकार के सामने यह मामला उठाए और इस तोड़-फोड़ की पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग करे।

गुरुद्वारे की जमीन पर किसी भी तरह के कमर्शियल निर्माण को तुरंत रोकने की भी मांग की।

अधिकारियों से कहा कि वे ऐतिहासिक गुरुद्वारा परिसर के पुनर्निर्माण, संरक्षण और बहाली को सुनिश्चित करें।

अकाल तख्त के जत्थेदार से मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया।

इस कदम की काफी आलोचना हो रही है। वहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीभाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी दी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान सिख काउंसिल के अनुसार, यह घटना पाकिस्तान में सिख धार्मिक विरासत को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने और धीरे-धीरे खत्म करने का एक और चिंताजनक उदाहरण है।आरपी सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा सिर्फ कोई इमारत या जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह सिख इतिहास, आस्था, संघर्षों और बलिदानों से जुड़ी एक पवित्र जगह है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को गिराकर उसकी जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना सिख विरासत और धार्मिक भावनाओं का गंभीर अपमान है।सिख समुदाय की रिपोर्टों से पता चलता है कि बलूचिस्तान में कभी 12 गुरुद्वारे हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ दो ही बचे हैं। खबर है कि पूरे पाकिस्तान में ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों की संख्या भी घट रही है।उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक गुरुद्वारों को ध्वस्त किया जाता है और कल उनके स्थान पर मॉल बनाए जाते हैं, तो दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। यह सिख इतिहास, विरासत और पहचान की रक्षा का मामला है। यह निशान साहिब और गुरु साहिबान की पवित्र स्मृति को संरक्षित करने का मामला है। विदेश मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।