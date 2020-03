कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटेन में तीन हफ्ते का लॉकडाउन, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तीन हफ्ते लॉकडाउन की घोषणा की है। लोगों की आवाजाही पर कम से कम तीन हफ्ते के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं।वायरस के चलते देश में मृतकों की संख्या 335 पर पहुंच गई है। सोमवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित देश के नाम संबोधन में जॉनसन ने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने लोगों पर इस तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि उन्हें लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और दो से अधिक लोगों के जुटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा है।लोगों को अपने घर से केवल बहुत जरूरी सामानों के लिए बाहर निकलने का संदेश देते हुए जॉनसन ने कहा कि आज शाम से मैं ब्रिटेन के लोगों को बहुत साधारण निर्देश दे रहा हूं - आप घर पर ही रहें।प्रतिबंद के दौरान लोगों को केवल जरूरी सामान खरीदने, मेडिकल सेवा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की देखभाल या मदद के लिए या फिर काम के सिलसिले में आने-जाने की इजाजत होगी, लेकिन यह सिर्फ उनपर लागू होगा जिनका काम घर से नहीं हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको दोस्तों से मुलाकात नहीं करनी है, अगर आपके दोस्त आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आपको ना कहना होग। जो परिवार के सदस्य आपके घर में नहीं रहते हैं उनसे आपको मुलाकात नहीं करनी है। जॉनसन ने चेताया कि जो भी इन सख्त नियमों का उल्लंघन करेगा उसे पुलिस की कार्रवाई का सामना करना होग।

