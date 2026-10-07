जापानी महिला की हत्या का विवाद: ओकिनावा में क्यों लगा कर्फ्यू, गवर्नर ने अमेरिकी सेना के लिए क्या कहा?

जापान के दक्षिणी द्वीप ओकिनावा के गवर्नर गेंटा कोजा ने बुधवार को केंद्र सरकार से अमेरिकी सैनिकों पर लगाम कसने और उनके बीच प्रभावी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए और ठोस कदम उठाने की मांग की। यह मांग एक अमेरिकी मरीन सैनिक की उस गिरफ्तारी के बाद उठी है, जिस पर एक स्थानीय महिला की लूट के दौरान हत्या करने का आरोप है। पिछले महीने पद संभालने के बाद पहली बार टोक्यो पहुंचे कोजा ने रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी से मुलाकात की और इस हत्या पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने रक्षा मंत्री से ओकिनावा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी से पैदा हो रहे बोझ को कम करने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से और प्रयास करने को कहा।

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