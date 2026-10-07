तातोपानी सीमा नाका फिर खुलेगा: चीन से बातचीत कर रहा नेपाल, बाढ़-भूस्खलन के बाद बंद है रास्ता

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तातोपानी सीमा नाका काठमांडू से करीब 110 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। यह नेपाल और चीन के बीच व्यापार के लिए अहम रास्ता है। नेपाल सरकार सिर्फ तातोपानी ही नहीं, बल्कि रसुवागढ़ी सीमा नाके को भी फिर से खोलने की कोशिश कर रही है। रसुवागढ़ी काठमांडू के उत्तर में रसुवा जिले में स्थित है और नेपाल-तिब्बत के बीच प्रमुख व्यापार एवं परिवहन मार्गों में शामिल है।26 अगस्त को रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। एक बड़े ऊंचाई वाले हिमनद के टूटने और चट्टानों-बर्फ के तेज बहाव के बाद ल्हेंदे, भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में मलबे का तेज बहाव आया। इस आपदा में कम से कम 1,455 लोगों की मौत हुई। इस घटना में रसुवागढ़ी सीमा नाका भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी वजह से नेपाल-चीन के बीच दोनों प्रमुख सीमा मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई।तातोपानी सीमा नाका 26 अगस्त से चीनी अधिकारियों की ओर से बंद है। सीमा क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश, अचानक आई बाढ़ और लगातार भूस्खलन के खतरे के कारण यहां परिचालन दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि, नेपाल के बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लम्साल ने कहा कि नेपाली हिस्से में अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेपाल की तरफ सड़क को भी दोबारा खोल दिया गया है। उनका कहना है कि नेपाल अपनी तरफ से सीमा नाका चलाने के लिए तैयार है, लेकिन चीन की तरफ से अभी परिचालन शुरू करने की तैयारी दिखाई नहीं दे रही है।मंत्री लम्साल ने बताया कि नेपाल चीनी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और तातोपानी नाके को फिर से खोलने को लेकर बातचीत जारी है। सरकार रसुवागढ़ी सीमा नाके को दोबारा खोलने के रास्ते भी तलाश रही है। लम्साल ने कहा, 'हम अभी भी तैयार हैं। हमारी तरफ से सीमा नाका चलाने में कोई समस्या नहीं है। हम चीनी पक्ष के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। हम रसुवागढ़ी सीमा नाका फिर से खोलने के तरीके पर काम कर रहे हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि सरकार हाल की बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और बहाली का काम कर रही है।