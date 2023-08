US: रुढ़िवादी अमेरिकी लेखिका की हुई आलोचना, भारतीय-अमेरिकी हेली और रामास्वामी के खिलाफ की थी नस्लवादी टिप्पणी

प्रमुख अमेरिकी रूढ़िवादी मीडिया पंडित और लेखिका ऐन कूल्टर को दो भारतीय मूल की अमेरिकी निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने और उन्हें "हिंदू पेशा" कहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। अमेरिकी मीडिया ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात पहली रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान कोल्टर ने दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और बायोटेक उद्यमी विवेक रामास्वामी के बीच तीखी नोकझोंक को "हिंदुओं का पेशा" बताया।

Nikki and Vivek are involved in some Hindu business, it seems. Not our fight.