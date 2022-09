UN: 26/11 आतंकियों के हैंडलर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर चीन का रोड़ा, अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव

आतंकवाद को लेकर चीन अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं है। वह अपनी हरकतों से बार-बार इसका हिमायती व समर्थक नजर आ रहा है। उसने अब मुंबई पर हुए 26/11 हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डाला। अमेरिका ने मीर को कालीसूची में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था। लेकिन चीन ने वीटो कर दिया।

China put a hold on a proposal moved at the United Nations by the US and co-supported by India to designate Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorist Sajid Mir, who is India's most wanted terrorist and was involved in the 2008 Mumbai attacks.