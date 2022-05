{"_id":"62745f661a1972396117b49d","slug":"china-human-rights-violation-under-zero-covid-19-policy-in-shanghai-leaked-video-goes-viral","type":"story","status":"publish","title_hn":"चीन : शंघाई में शून्य कोविड नीति के तहत मानवाधिकार का उल्लंघन, लीक हुआ वीडियो वायरल","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, बीजिंग। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 06 May 2022 05:06 AM IST