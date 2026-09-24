{"_id":"6ab502e3902b2f7e600feb88","slug":"us-and-israel-walk-out-of-un-during-masoud-pezeshkian-s-speech-iran-angered-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मसूद पेजेशकियान के भाषण के बीच संयुक्त राष्ट्र से भागे यूएस इस्राइल, भड़का ईरान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मसूद पेजेशकियान के भाषण के बीच संयुक्त राष्ट्र से भागे यूएस इस्राइल, भड़का ईरान

वीडियो डेस्क,अमर उजाला Published by: Published by: Sahil Suyal Updated Thu, 24 Sep 2026 04:32 PM IST







Link Copied



मसूद पेजेशकियान के भाषण के बीच संयुक्त राष्ट्र से भागे यूएस इस्राइल, भड़का ईरान

विज्ञापन