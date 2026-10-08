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36 साल में चार गुना बढ़ा बच्चों का मोटापा: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवा-सर्जरी को लेकर दी चेतावनी; क्या कहा?
एजेंसी, जिनेवा। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 08 Oct 2026 07:11 AM IST
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