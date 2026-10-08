रसायन का नोबेल: जीवन में अणुओं का सिर्फ एक रूप क्यों मिलता है? वैज्ञानिकों ने खोजा जवाब

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यह मेरे जीवन के सबसे रोमांचक दिनों में से एक है। नोबेल की खबर सुनते ही जापान के केंसो सोआई ने यही कहा। वह फ्रांस के हेनरी बी. कगन के साथ 2026 के रसायन विज्ञान के नोबेल से सम्मानित हुए हैं। उन्हें वह सवाल सुलझाने का श्रेय मिला है, जिसने रसायनशास्त्रियों को सौ साल से ज्यादा उलझाए रखा-जीवन ने सिर्फ एक हाथ ही क्यों चुना?