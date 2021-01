ब्राजील में बढ़ा कोरोना का कहर, भारत से मांगी थी वैक्सीन, अब चीन और ब्रिटेन के टीकों को दी मंजूरी

ब्राजील ने कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच चीन की कोविड वैक्सीन सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। बता दें कि इससे पहले ब्राजील ने भारत से कोविड वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया था।

Brazilian health regulator Anvisa approved emergency use of COVID-19 vaccines from China’s Sinovac Biotech Ltd and Britain’s AstraZeneca: Reuters