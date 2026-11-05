बम की धमकी से हवा में हड़कंप: डबलिन-रोम फ्लाइट का रास्ता बदला, फ्रांस के सैन्य अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग

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डबलिन से इटली की राजधानी रोम जा रहा एयरबस ए320 विमान गुरुवार को अपनी सामान्य यात्रा पर था। इसी दौरान विमान को बम की धमकी मिली। इसके बाद विमान का रास्ता बदलकर उसे फ्रांस के एव्रू सैन्य एयरबेस की ओर भेजा गया। यह एयरबेस नॉरमैंडी क्षेत्र में स्थित है। फ्रांस की प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मामले की निगरानी की जा रही है। हालांकि, शुरुआती जानकारी में धमकी के स्रोत या उसकी प्रकृति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं किया गया कि विमान में कितने यात्री सवार थे।उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, एर लिंगस का विमान पेरिस के पास पहुंचने के बाद मुड़ गया। इसके बाद वह एव्रू इलाके के ऊपर चक्कर लगाता रहा। विमान ने उड़ान के दौरान आपातकाल की घोषणा भी की थी। बम की धमकी मिलने के बाद विमान को सुरक्षित स्थान पर उतारने के लिए यह कदम उठाया गया। फ्रांस के अधिकारियों ने विमान को सैन्य एयरबेस पर भेजा, जहां सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही थीं। हालांकि, विमान की तलाशी, बम मिलने या यात्रियों को किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई।यह घटना ऐसे समय हुई है, जब मंगलवार को यूरोप की कई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। अधिकारियों के मुताबिक, उस दिन कम से कम सात उड़ानों और एक क्रूज जहाज को निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्टों में करीब 10 उड़ानों को धमकी मिलने की जानकारी दी गई थी। इन धमकियों के कारण पोलैंड के वारसॉ हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। रोम में भी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ी। जिन एयरलाइंस की उड़ानों को धमकी मिली, उनमें पोलिश एयरलाइन लॉट, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, विज एयर और रायनएयर शामिल थीं। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी विमान में विस्फोटक उपकरण नहीं मिला।मंगलवार की घटनाओं से एक दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। बुल्गारिया जा रहे एक विमान को हवा में बम की धमकी मिलने के बाद हंगरी की ओर मोड़ दिया गया था। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से यूरोप के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, इन धमकियों के बाद किसी विमान में विस्फोटक उपकरण नहीं मिला और किसी के घायल होने की खबर भी नहीं आई। इसके बावजूद हर धमकी को गंभीरता से लेते हुए विमानों का रास्ता बदलना और सुरक्षा जांच करना जरूरी हो गया है।विमानों को बम की धमकी मिलने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन मौजूदा समय में यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव के बीच इनका सामने आना चिंता बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले, यूरोपीय देशों में ड्रोन दिखाई देने और मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजने वाले ऐप से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं ने भी सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है। अधिकारियों ने ऐसी गतिविधियों को हाइब्रिड खतरे के व्यापक संदर्भ में देखा है। हाइब्रिड खतरे का मतलब है कि किसी देश या क्षेत्र को परेशान करने के लिए सैन्य और गैर-सैन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। इसमें साइबर हमले, अफवाहें, तकनीकी बाधाएं और सुरक्षा से जुड़ी झूठी सूचनाएं भी शामिल हो सकती हैं।