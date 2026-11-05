बम की धमकी से हवा में हड़कंप: डबलिन-रोम फ्लाइट का रास्ता बदला, फ्रांस के सैन्य अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेरिस Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 05 Nov 2026 03:32 PM IST
सार
डबलिन से रोम जा रही एयरबस ए320 को बम की धमकी मिलने के बाद फ्रांस के सैन्य एयरबेस पर उतारा गया। इससे पहले भी यूरोप की कई उड़ानों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। वारसॉ एयरपोर्ट बंद करना पड़ा और रोम में लड़ाकू विमान तैनात किए गए। हालांकि, किसी विमान में विस्फोटक नहीं मिला। आखिर यूरोप में लगातार ऐसी धमकियां कौन दे रहा है और क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए, विस्तार से मामले को समझते हैं...
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विस्तार
यूरोप में विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को डबलिन से रोम जा रही एयरलाइंस की एक उड़ान को बम की धमकी मिलने के बाद फ्रांस की ओर मोड़ना पड़ा। एयरबस ए320 विमान को फ्रांस के नॉरमैंडी क्षेत्र में स्थित एव्रू सैन्य एयरबेस पर उतारा गया। घटना के बाद फ्रांस की सरकार और प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू का कार्यालय स्थिति पर नजर रख रहा है। पिछले कुछ दिनों में यूरोप की कई उड़ानों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इससे हवाई यातायात और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
बम की धमकी मिलने के बाद विमान को कहां उतारा गया?
डबलिन से इटली की राजधानी रोम जा रहा एयरबस ए320 विमान गुरुवार को अपनी सामान्य यात्रा पर था। इसी दौरान विमान को बम की धमकी मिली। इसके बाद विमान का रास्ता बदलकर उसे फ्रांस के एव्रू सैन्य एयरबेस की ओर भेजा गया। यह एयरबेस नॉरमैंडी क्षेत्र में स्थित है। फ्रांस की प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मामले की निगरानी की जा रही है। हालांकि, शुरुआती जानकारी में धमकी के स्रोत या उसकी प्रकृति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं किया गया कि विमान में कितने यात्री सवार थे।
विमान ने हवा में आपातकाल घोषित करने के बाद क्या किया?
उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, एर लिंगस का विमान पेरिस के पास पहुंचने के बाद मुड़ गया। इसके बाद वह एव्रू इलाके के ऊपर चक्कर लगाता रहा। विमान ने उड़ान के दौरान आपातकाल की घोषणा भी की थी। बम की धमकी मिलने के बाद विमान को सुरक्षित स्थान पर उतारने के लिए यह कदम उठाया गया। फ्रांस के अधिकारियों ने विमान को सैन्य एयरबेस पर भेजा, जहां सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही थीं। हालांकि, विमान की तलाशी, बम मिलने या यात्रियों को किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई।
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यूरोप में इससे पहले कितनी उड़ानों को मिली थी बम की धमकी?
यह घटना ऐसे समय हुई है, जब मंगलवार को यूरोप की कई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। अधिकारियों के मुताबिक, उस दिन कम से कम सात उड़ानों और एक क्रूज जहाज को निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्टों में करीब 10 उड़ानों को धमकी मिलने की जानकारी दी गई थी। इन धमकियों के कारण पोलैंड के वारसॉ हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। रोम में भी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ी। जिन एयरलाइंस की उड़ानों को धमकी मिली, उनमें पोलिश एयरलाइन लॉट, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, विज एयर और रायनएयर शामिल थीं। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी विमान में विस्फोटक उपकरण नहीं मिला।
क्या बुल्गारिया जा रही उड़ान को भी पहले रास्ता बदलना पड़ा था?
मंगलवार की घटनाओं से एक दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। बुल्गारिया जा रहे एक विमान को हवा में बम की धमकी मिलने के बाद हंगरी की ओर मोड़ दिया गया था। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से यूरोप के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, इन धमकियों के बाद किसी विमान में विस्फोटक उपकरण नहीं मिला और किसी के घायल होने की खबर भी नहीं आई। इसके बावजूद हर धमकी को गंभीरता से लेते हुए विमानों का रास्ता बदलना और सुरक्षा जांच करना जरूरी हो गया है।
यूरोप में लगातार मिल रही धमकियों से चिंता क्यों बढ़ी?
विमानों को बम की धमकी मिलने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन मौजूदा समय में यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव के बीच इनका सामने आना चिंता बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले, यूरोपीय देशों में ड्रोन दिखाई देने और मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजने वाले ऐप से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं ने भी सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है। अधिकारियों ने ऐसी गतिविधियों को हाइब्रिड खतरे के व्यापक संदर्भ में देखा है। हाइब्रिड खतरे का मतलब है कि किसी देश या क्षेत्र को परेशान करने के लिए सैन्य और गैर-सैन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। इसमें साइबर हमले, अफवाहें, तकनीकी बाधाएं और सुरक्षा से जुड़ी झूठी सूचनाएं भी शामिल हो सकती हैं।
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बम की धमकी मिलने के बाद विमान को कहां उतारा गया?
डबलिन से इटली की राजधानी रोम जा रहा एयरबस ए320 विमान गुरुवार को अपनी सामान्य यात्रा पर था। इसी दौरान विमान को बम की धमकी मिली। इसके बाद विमान का रास्ता बदलकर उसे फ्रांस के एव्रू सैन्य एयरबेस की ओर भेजा गया। यह एयरबेस नॉरमैंडी क्षेत्र में स्थित है। फ्रांस की प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मामले की निगरानी की जा रही है। हालांकि, शुरुआती जानकारी में धमकी के स्रोत या उसकी प्रकृति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं किया गया कि विमान में कितने यात्री सवार थे।
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विमान ने हवा में आपातकाल घोषित करने के बाद क्या किया?
उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, एर लिंगस का विमान पेरिस के पास पहुंचने के बाद मुड़ गया। इसके बाद वह एव्रू इलाके के ऊपर चक्कर लगाता रहा। विमान ने उड़ान के दौरान आपातकाल की घोषणा भी की थी। बम की धमकी मिलने के बाद विमान को सुरक्षित स्थान पर उतारने के लिए यह कदम उठाया गया। फ्रांस के अधिकारियों ने विमान को सैन्य एयरबेस पर भेजा, जहां सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही थीं। हालांकि, विमान की तलाशी, बम मिलने या यात्रियों को किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई जानकारी सामने नहीं आई।
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यूरोप में इससे पहले कितनी उड़ानों को मिली थी बम की धमकी?
यह घटना ऐसे समय हुई है, जब मंगलवार को यूरोप की कई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। अधिकारियों के मुताबिक, उस दिन कम से कम सात उड़ानों और एक क्रूज जहाज को निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्टों में करीब 10 उड़ानों को धमकी मिलने की जानकारी दी गई थी। इन धमकियों के कारण पोलैंड के वारसॉ हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। रोम में भी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ी। जिन एयरलाइंस की उड़ानों को धमकी मिली, उनमें पोलिश एयरलाइन लॉट, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, विज एयर और रायनएयर शामिल थीं। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी विमान में विस्फोटक उपकरण नहीं मिला।
क्या बुल्गारिया जा रही उड़ान को भी पहले रास्ता बदलना पड़ा था?
मंगलवार की घटनाओं से एक दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। बुल्गारिया जा रहे एक विमान को हवा में बम की धमकी मिलने के बाद हंगरी की ओर मोड़ दिया गया था। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से यूरोप के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, इन धमकियों के बाद किसी विमान में विस्फोटक उपकरण नहीं मिला और किसी के घायल होने की खबर भी नहीं आई। इसके बावजूद हर धमकी को गंभीरता से लेते हुए विमानों का रास्ता बदलना और सुरक्षा जांच करना जरूरी हो गया है।
यूरोप में लगातार मिल रही धमकियों से चिंता क्यों बढ़ी?
विमानों को बम की धमकी मिलने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन मौजूदा समय में यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव के बीच इनका सामने आना चिंता बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले, यूरोपीय देशों में ड्रोन दिखाई देने और मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजने वाले ऐप से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं ने भी सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है। अधिकारियों ने ऐसी गतिविधियों को हाइब्रिड खतरे के व्यापक संदर्भ में देखा है। हाइब्रिड खतरे का मतलब है कि किसी देश या क्षेत्र को परेशान करने के लिए सैन्य और गैर-सैन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। इसमें साइबर हमले, अफवाहें, तकनीकी बाधाएं और सुरक्षा से जुड़ी झूठी सूचनाएं भी शामिल हो सकती हैं।