अफगानिस्तान में सेना के वाहन के पास बम धमाका, मासूम समेत 10 लोगों की मौत

10 people were killed - including a child - and 27 were wounded when explosive materials placed in a rickshaw went off near an Afghan army vehicle in Jalalabad city in Nangarhar province, local officials confirmed: TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/EZ0dazAvX4— ANI (@ANI) October 7, 2019
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मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली की तरह दिखने के चक्कर में ईरान की रहने वाली इंस्टाग्राम स्टार सहर ताबर ने अपने चेहरे की 50 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। अदालत के आदेश के बाद इंस्टाग्राम स्टार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
7 अक्टूबर 2019