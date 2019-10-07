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अफगानिस्तान में सेना के वाहन के पास बम धमाका, मासूम समेत 10 लोगों की मौत

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 07 Oct 2019 07:53 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ibtimes
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अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा है। जलालाबाद शहर में सोमवार को हुए बम धमाके में एक मासूम बच्चे समेत कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में करीब 27 लोग घायल भी हुए हैं। 
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जानकारी के मुताबिक विस्फोटक को एक रिक्शे में रखकर लाया गया था और सेना के एक वाहन के पास विस्फोट कर दिया गया। 
 
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