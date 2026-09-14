कंधार हाईजैक के बाद डर गया था लादेन: तालिबान ने दिया था सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव, सीआईए रिकॉर्ड से खुलासा

सीआईए द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि कंधार विमान अपहरण के बाद तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी दी थी। दस्तावेजों में 1998 से 2001 के बीच बिन लादेन की कथित हमले की योजनाओं, हथियार हासिल करने की कोशिशों, अमेरिका को निशाना बनाने की आशंकाओं और 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों से पहले की खुफिया जानकारियों का भी उल्लेख है।

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