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जुकरबर्ग से बिल गेट्स तक: जमीन के नीचे बना रहे आलीशान बंकर, 12 गुना बढ़ी मांग; प्रलय का डर या कुछ और?

Fri, 30 Oct 2026 04:45 AM IST
राकेश कुमार एजेंसी, न्यूयॉर्क।
एजेंसी, न्यूयॉर्क। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 30 Oct 2026 04:45 AM IST
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सार
दुनिया के कई अरबपति और मशहूर हस्तियां संभावित आपदाओं से बचने के लिए जमीन के नीचे आलीशान बंकर बनवा रही हैं। मार्क जुकरबर्ग के हवाई स्थित परिसर में 5,000 वर्ग फीट के बंकर की चर्चा है, जबकि काइली जेनर भी लॉस एंजिल्स में भूमिगत सुरक्षित ठिकाना बनवा रही हैं। इन बंकरों में स्विमिंग पूल, जिम और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी विलासिताएं शामिल हैं। एक वास्तुकला फर्म के मुताबिक, हाल के वर्षों में ऐसे बंकरों के बारे में पूछताछ 12 गुना बढ़ी है।
 
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billionaires luxury doomsday bunkers zuckerberg gates
बंकर बनवा रहे हैं अरबपति - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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आम तौर पर 'प्रलय' या आपदा की तैयारी का नाम आते ही डिब्बाबंद खाद्य सामग्री और पानी की बोतलों का स्टॉक याद आता है। लेकिन, दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर लोगों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग है। साधारण जीवन-रक्षा शेड या आपातकालीन कोष बनाने के बजाय, यह संभ्रांत वर्ग जमीन के नीचे ऐसे आलीशान और मजबूत ठिकाने तैयार करवा रहा है, जिनमें दुनिया के अंत के लिए हर संभव विलासिता मौजूद हो।


मार्क जुकरबर्ग को लेकर लंबे समय से यह अफवाह है कि वे हवाई स्थित अपने 2,241 करोड़ रुपये के आलीशान घर के नीचे एक 'प्रलय बंकर' बनवा रहे हैं। वहीं, काइली जेनर के लॉस एंजिल्स के पॉश इलाके वाले नए किलेनुमा घर में भी भूमिगत बंकर है। इसके अलावा, उनकी बहन किम कार्दशियन ने साल 2021 के एक रियलिटी शो में जीवन-रक्षा कक्षों की तलाश की थी। शकील ओ 'नील, टॉम क्रूज और बिल गेट्स जैसी मशहूर हस्तियों के भी ऐसे बंकर बनवाने या इनकी संभावना तलाशने की चर्चा है। 


12 गुना बढ़ी बंकरों की मांग
लंदन की वास्तुकला फर्म 'जानिन स्टोन एंड कंपनी' के अनुसार, इन सुरक्षित ढांचों की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और हाल के वर्षों में इनसे जुड़ी पूछताछ में बारह गुना बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कहना है कि इन शानदार बंकरों के डिजाइन की संभावनाएं असीम हैं।

काइली जेनर का लॉस एंजिल्स में बन रहा भूमिगत बंकर
मशहूर मीडिया हस्ती और कारोबारी काइली जेनर लॉस एंजिल्स में अपने 30,000 वर्ग फीट के आधुनिक फार्महाउस में एक आलीशान भूमिगत बंकर बनवा रही हैं। उन्होंने 12.4 करोड़ रुपये में जमीन खरीदने के बाद अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पर भारी रकम खर्च की है।

5,000 वर्गफीट का बंकर बनवा रहे मार्क जुकरबर्ग 
रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग प्रशांत महासागर के द्वीप काउई स्थित अपने 1,400 एकड़ के कंपाउंड के नीचे 5,000 वर्ग फीट का बंकर बनवा रहे हैं। कम से कम 2,430 करोड़ रुपये (22.5 करोड़ पाउंड) की कीमत वाले इस विशाल एस्टेट में एक दर्जन इमारतें हैं, जिनमें 30 से ज्यादा शयनकक्ष और स्नानघर हैं। इसके बीचों-बीच दो बड़ी इमारतें हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल अमेरिकी फुटबॉल मैदान जितना (55,000 वर्ग फीट) है। इन दोनों घरों में लिफ्ट, कार्यालय, सम्मेलन कक्ष और 'औद्योगिक आकार' के किचन हैं। एक अन्य इमारत में पूर्ण आकार का व्यायामशाला , तरण ताल , सौना, गर्म पानी का टब, ठंडे पानी का कुंड और टेनिस कोर्ट है। 

दुनिया के 625 सबसे अमीर लोगों के लिए 2,430 करोड़ का ठिकाना
पिछले साल जनवरी में आई रिपोर्ट के अनुसार, 'सेफ' नामक अमेरिकी कंपनी वर्जीनिया में 'एरी' नाम से एक बेहद लग्जरी और केवल सदस्यों के लिए आरक्षित बंकर बना रही है। इसमें दुनिया के 625 सबसे अमीर लोगों के लिए जगह होगी। इसके लिए प्रत्येक सदस्य को 162 करोड़ रुपये (1.5 करोड़ पाउंड) चुकाने होंगे। इस आलीशान ठिकाने में मेमोरी-फोम गद्दे और संगमरमर के फर्श के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, इनडोर तरण ताल, कोल्ड प्लंज सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।

जंगल की सादगी अपना रही   हैं हस्तियां : जहां एक तरफ कुछ सेलिब्रिटीज करोड़ों रुपये खर्च कर हाई-टेक भूमिगत बंकर बना रहे हैं, वहीं इसके विपरीत कुछ हस्तियां शहर की चकाचौंध छोड़कर प्रकृति के करीब जा रही हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश पॉप स्टार हन्ना स्पीरिट ने पिछले साल ब्रिटेन छोड़कर कोस्टा रिका में रहना शुरू कर दिया है।
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