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Hindi News ›   World ›   Controversy Over Ani Choying Drolma Appointment In Lumbini Nepal

लुंबिनी में आनी छोयिंग डोल्मा की नियुक्ति पर बवाल: हांगकांग से आए 16.49 लाख डॉलर पर फिर उठे सवाल, क्या मामला?

Fri, 30 Oct 2026 04:52 AM IST
राकेश कुमार एजेंसी, नई दिल्ली/काठमांडो।
एजेंसी, नई दिल्ली/काठमांडो। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 30 Oct 2026 04:52 AM IST
सार

नेपाल में लुंबिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पद पर बौद्ध भिक्षुणी आनी छोयिंग डोल्मा की नियुक्ति का विरोध हो रहा है। उनके बैंक खाते में हांगकांग से आए 16.49 लाख डॉलर और नेपाली नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। काठमांडो और लुंबिनी में प्रदर्शन कर नियुक्ति रद्द करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हालांकि, डोल्मा का कहना है कि धन से जुड़ा मामला पहले ही सुलझ चुका है।
 

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Controversy Over Ani Choying Drolma Appointment In Lumbini Nepal
नेपाल का झंडा - फोटो : Google Gemini

विस्तार
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नेपाल में भारत की सीमा से सटे लुंबिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पद पर बौद्ध भिक्षुणी एवं गायिका आनी छोयिंग डोल्मा की नियुक्ति विवादों में है। उनके बैंक खाते में हांगकांग से आए 16.49 लाख डॉलर व नेपाली नागरिकता पर भी सवाल उठे हैं। विरोध में काठमांडो और लुंबिनी में प्रदर्शन हुए, जिनमें नियुक्ति रद्द करने व संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
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नेपाली समाचारपत्र द काठमांडो पोस्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने हाल ही में डोल्मा को ट्रस्ट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेशी धन और नागरिकता से जुड़े पुराने विवादों के बावजूद उनकी नियुक्ति पर विरोध हो रहा है। लुंबिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और भारत-नेपाल सीमा के निकट होने से दोनों देशों के लिए अहम है। यहां धन का अपुष्ट चीनी स्रोत भारत के लिए रणनीतिक मुद्दा है। 
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मनी लॉन्ड्रिंग की जांच 
2018 में डोल्मा के मेगा बैंक खाते में हांगकांग के दो लोगों के नाम से 3 बार 5,79,980 डॉलर, 5,39,980 डॉलर और 5,29,980 डॉलर (कुल 16.49 लाख डॉलर) धन आया। धन के स्रोत पर सवाल उठने के बाद नेपाल राष्ट्र बैंक ने जांच की और धनशोधन जांच विभाग ने संबंधित धनराशि पर रोक भी लगाई। विभाग ने 2019 में मामला आगे नहीं बढ़ाया। डोल्मा ने कहा, मुद्दे का हल हो चुका है।
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