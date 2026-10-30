लुंबिनी में आनी छोयिंग डोल्मा की नियुक्ति पर बवाल: हांगकांग से आए 16.49 लाख डॉलर पर फिर उठे सवाल, क्या मामला?

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नेपाली समाचारपत्र द काठमांडो पोस्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने हाल ही में डोल्मा को ट्रस्ट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेशी धन और नागरिकता से जुड़े पुराने विवादों के बावजूद उनकी नियुक्ति पर विरोध हो रहा है। लुंबिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और भारत-नेपाल सीमा के निकट होने से दोनों देशों के लिए अहम है। यहां धन का अपुष्ट चीनी स्रोत भारत के लिए रणनीतिक मुद्दा है।2018 में डोल्मा के मेगा बैंक खाते में हांगकांग के दो लोगों के नाम से 3 बार 5,79,980 डॉलर, 5,39,980 डॉलर और 5,29,980 डॉलर (कुल 16.49 लाख डॉलर) धन आया। धन के स्रोत पर सवाल उठने के बाद नेपाल राष्ट्र बैंक ने जांच की और धनशोधन जांच विभाग ने संबंधित धनराशि पर रोक भी लगाई। विभाग ने 2019 में मामला आगे नहीं बढ़ाया। डोल्मा ने कहा, मुद्दे का हल हो चुका है।