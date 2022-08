Armenia Azerbaijan War: भिड़ गए पड़ोसी देश अजरबैजान व आर्मीनिया, कई सैनिकों की मौत

रूस-यूक्रेन जंग थम नहीं रही है और ताइवान व चीन के बीच सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है, इसी बीच मध्य एशियाई देश अजरबैजान व पड़ोसी देश आर्मीनिया में ठन गई है। अजरबैजान ने ड्रोन से आर्मीनिया के कई इलाकों में बमबारी की है। उसने नागर्नो-कराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है।

Fighting flared up in #NagornoKarabakh today when Azerbaijani drones violated the ceasefire agreement, targeting several Armenian positions.



The #Artsakh authorities claim two of their soldiers were killed in the attacks. pic.twitter.com/hcv2QjnxX1