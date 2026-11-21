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अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी अखबार को दिए एक साक्षात्कार में अराघची ने कहा कि तेहरान मौजूदा न युद्ध, न शांति वाली स्थिति में बने रहने के बजाय एक अच्छा, सम्मानजनक और स्थायी समझौता चाहता है। वाशिंगटन के साथ किसी भी संभावित समझौते के टिकाऊपन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'आज कोई समझौता करने का क्या फायदा, अगर दो महीने बाद ही उसका उल्लंघन हो जाए और फिर से युद्ध शुरू हो जाए?'अराघची ने बताया कि जून में हुए संघर्ष-विराम समझौते के महज 15 दिन बाद ही लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान केवल मौजूदा स्थिति से बचने के लिए किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, 'सिर्फ मौजूदा हालात से बचने के लिए हर समझौता स्वीकार करने लायक नहीं होता।'ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जो एक और युद्ध को रोके, और इसमें ऐसी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए जिसे वाशिंगटन अपनी जीत के रूप में पेश कर सके।परमाणु मुद्दे पर, अरागची ने कहा कि ईरान 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को लेकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस सामग्री को देश के बाहर भेजने की संभावना को खारिज कर दिया।उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु संवर्धन पर एक उचित फॉर्मूला निकाला जा सकता है, लेकिन साथ ही जोर दिया कि इस मुद्दे को अन्य मांगों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसे एक व्यापक समझौते का हिस्सा होना चाहिए, जो ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे। अराघची ने बताया कि मध्यस्थों ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु संवर्धन के मुद्दे को चर्चा के अधीन अन्य विषयों से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की आधिकारिक परमाणु नीति (न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन) में कोई बदलाव नहीं आया है, हालांकि विशेषज्ञ इस मामले पर लगातार चर्चा कर रहे हैं।निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में अराघची ने कहा कि ईरान की 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' की वार्ता समिति प्रस्तावित समझौतों की समीक्षा करेगी, जिसके बाद परिषद अपनी अंतिम मंजूरी देगी।वाशिंगटन के साथ राजनयिक बातचीत के संबंध में, उन्होंने पुष्टि की कि तेहरान और अमेरिका, कतर और पाकिस्तान के माध्यम से संदेशों और प्रस्तावों का आदान-प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम कूटनीति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हमें अभी भी कूटनीति से उम्मीद है।'अराघची ने सुरक्षा के मामले में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केवल क्षेत्र के बाहर की सैन्य ताकतों पर निर्भर रहना काफी नहीं है।इसके अलावा, अराघची ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुआ 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' अब "विचार के दायरे से बाहर" हो चुका है। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ईरान की शर्तें पूरी की जाती हैं, तो वह 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोलने के लिए तैयार है।अल जजीरा के अनुसार, उन्होंने बताया कि इस समझौता ज्ञापन को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के साथ अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन वाशिंगटन द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन किए जाने के कारण यह समझौता प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है।उन्होंने कहा कि तेहरान ने बाद में इस मेमोरेंडम के तहत अमेरिका के वादों और नए प्रतिबंधों को हटाने की अपनी मांगों को, रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलने के सात-दिवसीय प्रस्ताव में शामिल कर लिया। उन्होंने बताया कि दो महीने की बातचीत के बाद, होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) को फिर से खोलने की प्रस्तावित अवधि को घटाकर दो दिन कर दिया गया, जिसमें यह उम्मीद की गई है कि वाशिंगटन पहले ही दिन अपने वादों को पूरा करेगा। इस बात पर जोर देते हुए कि समय-सीमा तेहरान के लिए मुख्य चिंता का विषय नहीं है, अराघचीने कहा कि अगर ईरान की मांगें पूरी हो जाती हैं, तो वह इस प्रस्तावित अवधि को और भी कम करने के लिए तैयार है।