Diwali wishes: एपल के सीईओ टिम कुक ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, साझा की मुंबई की फोटोग्राफर द्वारा ली गई तस्वीर

एपल के सीईओ टिम कुक ने दिवाली के मौके पर सोमवार को ट्विटर पर सभी को शुभकामनाएं दीं। और जिस चीज ने उनकी शुभकामनाओं को और भी खास बना दिया वह थी टिम कुक द्वारा अपने ट्वीट के साथ संलग्न की गई फोटो। टिम कुक ने मुंबई की एक फोटोग्राफर अपेक्षा मकर द्वारा खींची गई दिवाली की एक तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा कि "इस तस्वीर में खूबसूरती से दर्शाया गया है कि दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में क्यों जाना जाता है। खुशी और समृद्धि से भरी छुट्टी मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं।" अपेक्षा मकर द्वारा एक आईफोन से शूट की गई तस्वीर में 'दीया' को एक महिला के हाथों से घिरा हुआ दिखाया गया है।





This photo beautifully captures why Diwali is known as the Festival of Lights. Wishing all who celebrate a holiday full of joy and prosperity. #ShotoniPhone by Apeksha Maker. pic.twitter.com/BhUH1MkFfS