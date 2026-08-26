सीआईए प्रमुख का गुप्त मॉस्को दौरा: रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पहले से थी जानकारी, क्या है पूरा मामला?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 26 Aug 2026 05:15 PM IST
सार
सीआईए प्रमुख की मॉस्को यात्रा से जुड़ी जानकारी पुतिन को पहले से थी और अब क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका-रूस के संपर्क और ट्रंप-पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर हलचल बढ़ गई है।
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विस्तार
अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख की हालिया मॉस्को यात्रा को लेकर क्रेमलिन ने बड़ा खुलासा किया है। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस यात्रा की जानकारी दी गई थी। इस पुष्टि के बाद अमेरिका और रूस के बीच संपर्क को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच इस समय भू-राजनीतिक तनाव बना हुआ है। ऐसे में खुफिया एजेंसी के प्रमुख का मॉस्को जाना अहम माना जा रहा है।
क्यों अहम है यह यात्रा?
अमेरिका और रूस के रिश्तों में लंबे समय से तनाव है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में सीआईए प्रमुख की अचानक मॉस्को यात्रा अहम मानी जा रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बातचीत किस मुद्दे पर हुई। क्रेमलिन ने सिर्फ इतना बताया है कि यह खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क से जुड़ी यात्रा थी। यही वजह है कि अब नजर इस पर रहेगी कि अमेरिका या रूस आगे इस यात्रा और दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को लेकर कोई नई जानकारी देते हैं या नहीं।
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तुर्किये में हो सकती है मुलाकात?
रिपोर्ट में कहा गया है कि संकेतों के आधार पर तुर्किये में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की संभावना है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब नजर क्रेमलिन और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की ओर से आने वाली किसी घोषणा पर रहेगी। अगर दोनों नेताओं की मुलाकात तुर्किये या किसी दूसरे तटस्थ स्थान पर तय होती है, तो अमेरिका और रूस के बीच आगे की बातचीत को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है।
विमान से अटकलें
25 अगस्त को अमेरिका का एक सी-17 सैन्य परिवहन विमान मॉस्को के व्नुकोवो हवाई अड्डे पर पहुंचा था। विमान वॉशिंगटन से रवाना हुआ था और लातविया की राजधानी रीगा में रुकने के बाद मॉस्को पहुंचा। शुरुआत में यह साफ नहीं था कि विमान में कौन आया है। बाद में अमेरिकी मीडिया ने बताया कि सीआईए प्रमुख जॉन रैटक्लिफ मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए पहुंचे थे। यह उनकी रूस की पहली ज्ञात यात्रा बताई जा रही है, जब से उन्होंने सीआईए की कमान संभाली है। इससे पहले किसी अमेरिकी खुफिया प्रमुख की रूस यात्रा 2021 में सामने आई थी, जब तत्कालीन सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स ने पुतिन से मुलाकात की थी।
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क्यों अहम है यह यात्रा?
अमेरिका और रूस के रिश्तों में लंबे समय से तनाव है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में सीआईए प्रमुख की अचानक मॉस्को यात्रा अहम मानी जा रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बातचीत किस मुद्दे पर हुई। क्रेमलिन ने सिर्फ इतना बताया है कि यह खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क से जुड़ी यात्रा थी। यही वजह है कि अब नजर इस पर रहेगी कि अमेरिका या रूस आगे इस यात्रा और दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को लेकर कोई नई जानकारी देते हैं या नहीं।
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तुर्किये में हो सकती है मुलाकात?
रिपोर्ट में कहा गया है कि संकेतों के आधार पर तुर्किये में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की संभावना है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब नजर क्रेमलिन और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की ओर से आने वाली किसी घोषणा पर रहेगी। अगर दोनों नेताओं की मुलाकात तुर्किये या किसी दूसरे तटस्थ स्थान पर तय होती है, तो अमेरिका और रूस के बीच आगे की बातचीत को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है।
विमान से अटकलें
25 अगस्त को अमेरिका का एक सी-17 सैन्य परिवहन विमान मॉस्को के व्नुकोवो हवाई अड्डे पर पहुंचा था। विमान वॉशिंगटन से रवाना हुआ था और लातविया की राजधानी रीगा में रुकने के बाद मॉस्को पहुंचा। शुरुआत में यह साफ नहीं था कि विमान में कौन आया है। बाद में अमेरिकी मीडिया ने बताया कि सीआईए प्रमुख जॉन रैटक्लिफ मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए पहुंचे थे। यह उनकी रूस की पहली ज्ञात यात्रा बताई जा रही है, जब से उन्होंने सीआईए की कमान संभाली है। इससे पहले किसी अमेरिकी खुफिया प्रमुख की रूस यात्रा 2021 में सामने आई थी, जब तत्कालीन सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स ने पुतिन से मुलाकात की थी।