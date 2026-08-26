सीआईए प्रमुख का गुप्त मॉस्को दौरा: रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पहले से थी जानकारी, क्या है पूरा मामला?

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अमेरिका और रूस के रिश्तों में लंबे समय से तनाव है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में सीआईए प्रमुख की अचानक मॉस्को यात्रा अहम मानी जा रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बातचीत किस मुद्दे पर हुई। क्रेमलिन ने सिर्फ इतना बताया है कि यह खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क से जुड़ी यात्रा थी। यही वजह है कि अब नजर इस पर रहेगी कि अमेरिका या रूस आगे इस यात्रा और दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को लेकर कोई नई जानकारी देते हैं या नहीं।रिपोर्ट में कहा गया है कि संकेतों के आधार पर तुर्किये में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की संभावना है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब नजर क्रेमलिन और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की ओर से आने वाली किसी घोषणा पर रहेगी। अगर दोनों नेताओं की मुलाकात तुर्किये या किसी दूसरे तटस्थ स्थान पर तय होती है, तो अमेरिका और रूस के बीच आगे की बातचीत को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है।25 अगस्त को अमेरिका का एक सी-17 सैन्य परिवहन विमान मॉस्को के व्नुकोवो हवाई अड्डे पर पहुंचा था। विमान वॉशिंगटन से रवाना हुआ था और लातविया की राजधानी रीगा में रुकने के बाद मॉस्को पहुंचा। शुरुआत में यह साफ नहीं था कि विमान में कौन आया है। बाद में अमेरिकी मीडिया ने बताया कि सीआईए प्रमुख जॉन रैटक्लिफ मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए पहुंचे थे। यह उनकी रूस की पहली ज्ञात यात्रा बताई जा रही है, जब से उन्होंने सीआईए की कमान संभाली है। इससे पहले किसी अमेरिकी खुफिया प्रमुख की रूस यात्रा 2021 में सामने आई थी, जब तत्कालीन सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स ने पुतिन से मुलाकात की थी।