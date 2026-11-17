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यह घटना सोमवार को न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में स्थित को-ऑप सिटी आवासीय परिसर में हुई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने बताया कि गोली लगने वाले दोनों लोग को-ऑप सिटी के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग में अधिकारी थे। यह विभाग परिसर की निजी सुरक्षा व्यवस्था संभालता है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शुरुआत में गोलीबारी में तीन लोगों के घायल होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में पीड़ितों की संख्या संशोधित कर दो कर दी।पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी करने के बाद संदिग्ध हमलावर परिसर के एक अपार्टमेंट में घुस गया और अंदर से खुद को बंद कर लिया। इस दौरान वह बाहर नहीं आया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए इलाके में कार्रवाई की। बाद में संदिग्ध अपार्टमेंट के अंदर मृत मिला। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उसने खुद को गोली मारी थी। पुलिस ने इस घटना में किसी अन्य हमलावर के शामिल होने की जानकारी नहीं दी है।गोलीबारी में घायल दोनों अधिकारी को-ऑप सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के कर्मचारी थे। यह निजी सुरक्षा बल आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था संभालता है। पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी चोटें जानलेवा नहीं मानी जा रही हैं। यानी शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों अधिकारियों की जान को तत्काल खतरा नहीं है। पुलिस ने पहले तीन लोगों के घायल होने की बात कही थी, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि गोली लगने वाले लोगों की संख्या दो है।को-ऑप सिटी न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में स्थित एक विशाल आवासीय परिसर है। इसका निर्माण 1960 और 1970 के दशक में मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इस परिसर में ऊंची इमारतों और टाउनहाउस में कुल 15,300 से अधिक सहकारी अपार्टमेंट हैं। यहां करीब 50 हजार लोग रहते हैं। परिसर इतना बड़ा है कि इसकी अपनी अलग जिप कोड पहचान भी है। यहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए निजी सार्वजनिक सुरक्षा विभाग काम करता है।