China: सौ से ज्यादा विमान यात्रियों की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइल एक झटके में छीन लेती जिंदगी

एक यात्री विमान के चीनी बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आने से बचने का एक नाटकीय वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विमान में 100 से अधिक यात्री सवार थे। इन यात्रियों की किस्मत अच्छी थी नहीं तो चंद सेकेंड में सभी की जान चली जाती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था तभी एक चीनी पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। गनीमत रही कि हवाई यातायात नियंत्रकों ने पायलटों को लॉन्च के बारे में तुरंत सचेत कर दिया और कहा कि विमान को तुरंत 90 डिग्री बाएं मोड़ें। वीडियो में मिसाइल को समुद्र से निकलते और आसमान में उड़ते हुए देखा जा सकता है।

A fellow Airline Pilot friend just sent me this from one of his colleagues at a foreign airline. They were over the South China Sea & were issued a last-minute hectic call from ATC: “turn left 90 degrees immediately!!” Chinese sea launched ballistic missile from a PLAN Submarine! pic.twitter.com/Zf1lf1zCu3