217 साल पुराना सैन्य पत्र: पहली बार एआई ने डिकोड किया नेपोलियन का संदेश, क्या अनसुलझी बातें सामने आने के आसार?

एआई ने नेपोलियन बोनापार्ट के आदेश पर लिखे गए 217 साल पुराने एक गुप्त और कूटबद्ध सैन्य पत्र को महज 6 घंटे में पूरी तरह डिकोड कर दिया है, जिसे दो सदियों से कोई इंसान नहीं पढ़ पाया था। यह पत्र नेपोलियन ने नहीं बल्कि मार्च 1809 में नेपोलियन के सौतेले बेटे यूजीन डी ब्यूहर्नाइस द्वारा भेजा गया था, जो उस समय इटली के वायसराय थे।

विज्ञापन