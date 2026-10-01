फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan Airstrikes on Afghanistan: Several Killed, Many Injured; Women and Children Among Casualties

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर की एयरस्ट्राइक: दो घरों पर बरसीं मिसाइलें, नौ की मौत; महिलाएं और बच्चे भी घायल

Thu, 01 Oct 2026 08:49 AM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 01 Oct 2026 08:49 AM IST
सार

अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांत में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की खबर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों घटनाओं में 9 लोगों की मौत और 9 घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं।

विज्ञापन
Pakistan Airstrikes on Afghanistan: Several Killed, Many Injured; Women and Children Among Casualties
पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों की खबर सामने आई है। अफगान मीडिया के मुताबिक, कुनार प्रांत के शेल्टेन जिले की चोगाम घाटी में तड़के करीब तीन बजे एक नागरिक के घर को निशाना बनाया गया।

विज्ञापन


स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। घायलों में दो महिलाएं और एक बच्चा बताया गया है।
विज्ञापन


हेलमंद में दो घरों को बनाया निशाना
दूसरी ओर, अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के गरमसीर जिले में भी पाकिस्तानी हवाई हमले की जानकारी सामने आई है। रॉयटर्स के अनुसार, यहां दो घरों को निशाना बनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


हेलमंद प्रांत के सूचना एवं संस्कृति प्रमुख मौलवी शेर मोहम्मद वहदत ने रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक हमले में चार लोगों की मौत हुई है और छह अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed