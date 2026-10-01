पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर की एयरस्ट्राइक: दो घरों पर बरसीं मिसाइलें, नौ की मौत; महिलाएं और बच्चे भी घायल

अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों की खबर सामने आई है। अफगान मीडिया के मुताबिक, कुनार प्रांत के शेल्टेन जिले की चोगाम घाटी में तड़के करीब तीन बजे एक नागरिक के घर को निशाना बनाया गया।

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स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। घायलों में दो महिलाएं और एक बच्चा बताया गया है।दूसरी ओर, अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के गरमसीर जिले में भी पाकिस्तानी हवाई हमले की जानकारी सामने आई है। रॉयटर्स के अनुसार, यहां दो घरों को निशाना बनाया गया।हेलमंद प्रांत के सूचना एवं संस्कृति प्रमुख मौलवी शेर मोहम्मद वहदत ने रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक हमले में चार लोगों की मौत हुई है और छह अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।