{"_id":"627aeb03d3691864f64ea4f4","slug":"afghanistan-more-than-nine-lakh-people-lost-their-jobs-after-taliban-rule-working-women-also-affected","type":"story","status":"publish","title_hn":"अफगानिस्तान: तालिबान के कब्जे के बाद नौ लाख से ज्यादा लोगों ने नौकरी गंवाई, कामकाजी महिलाएं भी प्रभावित","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, काबुल। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 11 May 2022 04:15 AM IST