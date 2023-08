India Club UK: 'वास्तव में एक संस्था है, इसे संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह इतिहास का हिस्सा है'

भारत की स्वतंत्रता के बाद इंग्लैंड में भारतीय प्रवासियों का केंद्र रहा इंडिया क्लब अब 70 साल बाद बंद होने जा रहा है। यूके के पहले भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन सहित अन्य राष्ट्रवादियों के केंद्र के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी शुरुआती जड़ें रखने वाला लंदन का इंडिया क्लब, अपने बंद होने के खिलाफ एक लंबी लड़ाई हारने के बाद 17 सितंबर को बंद हो जाएगा। कृष्ण मेनन क्लब के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे।

#WATCH | Dr Christopher Cragg, a former journalist who has been visiting the India Club for the last 40 years says "It was a good place to come and the food is and remains characteristic to what we English would call Indian food. The best is available within London. I find it… pic.twitter.com/IG2wEmGIPE