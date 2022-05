{"_id":"6286ab6e3d1d3e4df156d0bb","slug":"85th-day-of-war-russia-installed-new-generation-weapons-in-ukraine-1730-prisoners-of-war-many-still-trapped-in-steel-plant","type":"story","status":"publish","title_hn":"युद्ध का 85वां दिन : रूस ने यूक्रेन में लगाए नई पीढ़ी के हथियार, 1730 बने युद्धबंदी, स्टील प्लांट में अब भी कई फंसे","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, कीव/वाशिंगटन। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 20 May 2022 02:11 AM IST