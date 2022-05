{"_id":"62757b449f9b3328661bf930","slug":"72nd-day-of-war-russian-army-bombing-in-urban-areas-intensified-russia-s-attack-on-west-said-world-war-is-happening-at-economic-level","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"युद्ध का 72वां दिन : शहरी इलाकों में रूसी सेना की बमबारी तेज, रूस का पश्चिम पर हमला, कहा- आर्थिक स्तर पर हो रहा विश्वयुद्ध","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, कीव/संयुक्त राष्ट्र। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 07 May 2022 01:17 AM IST