ईरान में सेना की परेड पर हमले से 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। यह जानकारी ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी आईआरएनए द्वारा दी गई है। हमलावर ईरानी सेना की वर्दी में थे। हमले का शक आतंकी संगठन आईएस पर है।

20 wounded in an attack on Iran army parade, reports AFP quoting Iran's official news agency IRNA