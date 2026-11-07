{"_id":"6aeed650aed55bdada0aa868","slug":"trump-receives-hanuman-chalisa-as-a-diwali-gift-prominent-indians-attend-the-white-house-diwali-party-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्रंप को दिवाली गिफ्ट में मिली 'हनुमान चालीसा', व्हाइट हाउस की दिवाली पार्टी पहुंचे ये दिग्गज भारतीय","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनकी राजनीति में अक्सर अमेरिका फर्स्ट का नारा सुनाई देता है वही ट्रंप अब भारतीय परंपराओं और संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। मौका था दिवाली का, जगह थी दुनिया की सबसे ताकतवर इमारतों में शुमार व्हाइट हाउस और आयोजन हुआ राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में जहां ट्रंप ने दीया जलाकर दिवाली समारोह की शुरुआत की। इस खास मौके पर भारतीय मूल के दिग्गज कारोबारी, टेक कंपनियों के सीईओ और अमेरिकी प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे लेकिन इस पूरे आयोजन में एक ऐसा पल भी आया, जिसने सबका ध्यान खींचा। उद्यमी विशाल गोंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप को हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट की। ऐसे में सवाल है कि आखिर व्हाइट हाउस में दिवाली का यह आयोजन भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से कितना खास है?



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