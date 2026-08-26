न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के कार्यक्रम का मेयर जोहरान ममदानी ने किया विरोध तो भड़कीं अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। लेकिन, उनके इस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी RSS प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया हैं। लेकिन, वहीं अब अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने मेयर जोहरान ममदानी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है।



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