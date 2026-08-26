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American singer Mary Millben lashes out after Mayor Zohran Mamdani protests Mohan Bhagwat event in New York
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न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के कार्यक्रम का मेयर जोहरान ममदानी ने किया विरोध तो भड़कीं अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 26 Aug 2026 08:03 PM IST
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। लेकिन, उनके इस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी RSS प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया हैं। लेकिन, वहीं अब अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने मेयर जोहरान ममदानी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है।
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