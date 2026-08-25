{"_id":"6a8d40b50d09b13da008dbfa","slug":"this-airport-rule-will-change-from-september-1st-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"1 सितंबर से बदल जाएगा एयरपोर्ट का ये नियम","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चेक-इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें बोर्डिंग पास पर मुहर लगवाने की प्रक्रिया भी शामिल रही है। अब इस प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी बीओआई ने 1 सितंबर से देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बोर्डिंग पास की फिजिकल स्टैंपिंग बंद करने का फैसला किया है। इस बदलाव का सीधा फायदा विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा और इमिग्रेशन प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है।



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