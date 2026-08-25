{"_id":"6a8d40b50d09b13da008dbfa","slug":"this-airport-rule-will-change-from-september-1st-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"1 सितंबर से बदल जाएगा एयरपोर्ट का ये नियम","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
1 सितंबर से बदल जाएगा एयरपोर्ट का ये नियम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Tue, 25 Aug 2026 12:43 PM IST
Link Copied
विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चेक-इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें बोर्डिंग पास पर मुहर लगवाने की प्रक्रिया भी शामिल रही है। अब इस प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी बीओआई ने 1 सितंबर से देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बोर्डिंग पास की फिजिकल स्टैंपिंग बंद करने का फैसला किया है। इस बदलाव का सीधा फायदा विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा और इमिग्रेशन प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।