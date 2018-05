वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Wed, 23 May 2018 02:04 AM IST

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया में शेयर की है। सानिया ने एक्सर्साइज करते हुए एक पोस्ट शेयर किया और उसपर लिखा, Trying To Keep Fit During Pregnancy। देखिए, ये तस्वीरें