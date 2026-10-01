{"_id":"6abe79b0aae09653840efd6e","slug":"video-blood-donation-camp-organized-by-amar-ujala-at-the-district-hospital-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला की ओर से जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित","category":{"title":"Events Archives","title_hn":"इवेंट्स आर्काइव ","slug":"events-archives"}}

झांसी। अमर उजाला की ओर से जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए रक्तदान करने की अपील की गई। शिविर में अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने रक्तदाताओं की जांच कर रक्तदान कराया।

... और पढ़ें