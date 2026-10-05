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नवीन गल्ला मंडी के पास किसानों के वाहनों से लगा लंबा जाम
ललितपुर। शहर के मुख्य मार्ग पर नवीन गल्ला मंडी के पास सोमवार को किसानों के वाहनों की आमने-सामने भिड़ंत जैसी स्थिति बनने से भीषण जाम लग गया। मंडी में प्रवेश करने के लिए किसानों के वाहन सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए। इसी दौरान वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।
देखते ही देखते दोनों ओर करीब एक-एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में ट्रक, चार पहिया वाहन और एंबुलेंस भी फंस गई। हालात यह रहे कि दोपहिया वाहनों के निकलने की जगह तक नहीं बची। पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया।
जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई। पुलिस ने एक ओर की सड़क को खाली कराकर वाहनों की निकासी शुरू कराई। इसके बाद धीरे-धीरे यातायात सुचारु हो सका। करीब एक घंटे से अधिक समय तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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