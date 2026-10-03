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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Lekhpal Association stages protest at the new Tehsil over demands.

मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने नई तहसील में दिया धरना

Sat, 03 Oct 2026 10:46 PM IST
नीरज नरवरिया
Neeraj Narvariya नीरज नरवरिया
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:46 PM IST
Lekhpal Association stages protest at the new Tehsil over demands.
झांसी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नई तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपालों ने मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों का निस्तारण नहीं होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
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