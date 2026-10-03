मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने नई तहसील में दिया धरना

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झांसी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नई तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपालों ने मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों का निस्तारण नहीं होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।

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