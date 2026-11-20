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संवाद न्यूज एजेंसी ललितपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और भाजपा पर निशाना साधा। शुक्रवार को ग्राम विनेका माफी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने राम मंदिर के चंदे से जुड़े आरोपों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से लेकर अब तक मंदिर के नाम पर लूट हुई है। 'चंदा चोरी' और 'वोट चोरी' को उन्होंने अपने दो प्रमुख मुद्दे बताया। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि हिंदू-मुसलमानों को आपस में लड़ाकर देश पर शासन करना भाजपा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन दलों का स्वागत करती है, जो भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ हैं और नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर देश में अमन-चैन की बात करते हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में भी बताया। यात्रा विनेका माफी से शुरू होकर खिरिया, ननौरा तिगड्डा, जखौरा, मनपुरा जोड़, टेकरी हनुमान मंदिर, गुलेंदा जोड़, वादीवर तिगैला और ग्राम पारा होते हुए बौलारी बिजरौठा पहुंची। जखौरा में राम अवतार राजपूत ने यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत और सम्मान किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ने भी यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में कांग्रेस नेता शशि राजा बुंदेला, गुड्डू राजा बुंदेला, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, मुकुल पुरोहित, साक्षात सिंह बुंदेला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयाराम रजक, सत्येंद्र सिंह सेतु और राहुल कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक शामिल रहे। बौलारी में भी हुआ यात्रा का स्वागत तालबेहट-बिजरौठा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुक्रवार को बिजरौठा के मजरा बौलारी पहुंची। यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर वोट मांगने वालों की हकीकत देश जान चुका है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि वोट चोरी कर सत्ता पाने वाली सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड क्षेत्र कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष दयाराम रजक, शशिकांत दीक्षित, अमित त्रिपाठी और अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष जीतू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज तालबेहट पहुंचेगी स्वाभिमान यात्रा सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का शनिवार को तालबेहट नगर में आगमन होगा। यात्रा के स्वागत की तैयारियों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार देर रात तक जुटे रहे। राकेश जैन ने बताया कि नगर में जगह-जगह यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं।

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