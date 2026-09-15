मुख्यमंत्री की कैशलेस योजना की घोषणा पर अधिवक्ताओं ने मनाया जश्न

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संवाद न्यूज एजेंसी झांसी। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ताओं को कैशलेस योजना का लाभ देने की घोषणा किए जाने की जानकारी मिलने पर मंगलवार को कचहरी के पास अधिवक्ताओं ने खुशी जताई। अधिवक्ताओं ने आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अधिवक्ताओं ने कहा कि कैशलेस योजना की घोषणा से अधिवक्ता समुदाय में खुशी की लहर है। इससे अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से अधिवक्ताओं की ओर से इस तरह की सुविधा की मांग की जा रही थी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। कचहरी परिसर के आसपास खुशी का माहौल रहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार की इस घोषणा से अधिवक्ता और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।

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