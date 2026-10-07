{"_id":"6ac5409547ccebe29f0d6cc3","slug":"video-bjp-candidate-ashok-rathore-filed-his-nomination-for-the-graduate-mlc-election-amidst-the-beating-of-drums-and-nagadas-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"ढोल-नगाड़ों के साथ भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर ने किया स्नातक एमएलसी चुनाव का नामांकन","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

झांसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर ने बुधवार को ढोल-नगाड़ों के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए वह समर्थकों के साथ जुलूस लेकर पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। नामांकन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। ढोल-नगाड़ों के साथ निकले जुलूस के दौरान कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। नामांकन स्थल पर पहुंचकर अशोक राठौर ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।

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