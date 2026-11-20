{"_id":"6b005c249a5484d5840ef7d1","slug":"video-yogesh-rao-a-descendant-of-rani-lakshmibai-says-we-dont-even-have-a-place-of-our-own-in-jhansi-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रानी लक्ष्मीबाई के वंशज योगेश राव बोले- झांसी में अपना ठिकाना तक नहीं","category":{"title":"Interviews","title_hn":"इंटरव्यूज़","slug":"interviews"}}

अमर उजाला ब्यूरो झांसी। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनकी छठवीं पीढ़ी के वंशज योगेश राव अपने परिवार के साथ झांसी स्थित अमर उजाला कार्यालय पहुंचे। यहां विशेष साक्षात्कार में उन्होंने विभिन्न विषयों पर खुलकर बात की। अपनी मातृभूमि झांसी पहुंचकर उन्होंने खुशी जाहिर की। कहा कि शौर्य की इस भूमि पर आने से अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। योगेश राव ने कहा कि उनका दिल चाहता है कि वे कभी यहां आकर एक दिन किले या महाराज साहब की छतरी पर गुजारें। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि पूर्वजों की रियासत होने के बावजूद झांसी में उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। यहां आने पर उन्हें होटल या अतिथि गृह में रुकना पड़ता है। बताया कि उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोगों ने भी सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। योगेश राव ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ हुई संधि का पालन नहीं किया। इसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकारों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मांग की कि महारानी लक्ष्मीबाई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को उचित मान-सम्मान दिया जाए। उनके अनुसार, अंग्रेजों ने दामोदर राव के बालिग होने पर उनकी संपत्तियां लौटाने की संधि की थी। इसका उल्लेख लंदन में रखी मिनट बुक में भी है। इन संपत्तियों में रानी महल, किला, हीरे-मोती और माणिक शामिल थे। बड़े राज परिवार के युवराज होने के बावजूद दामोदर राव को संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेजों की ओर से उन्हें दी जाने वाली पेंशन भी उनकी अपनी संपत्ति में से ही दी जाती थी। योगेश राव ने बताया कि वह एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब उनके सहकर्मियों को पता चलता है कि वह रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। 'झांसी वाले' उपनाम का इतिहास योगेश राव ने अपने नाम के साथ 'झांसी वाले' लिखने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि दामोदर राव को इंदौर में एक बड़ी कोठी दी गई थी। उस कोठी में छह से सात लोगों को रखने की अनुमति थी। आसपास के लोग अक्सर पूछते थे कि यह किसकी कोठी है। इस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहां 'झांसी वाले साहब' रहते हैं। इसी वजह से वे 'झांसी वाले' कहलाने लगे। वर्ष 1860 में दामोदर राव नेवालकर का उपनाम बदलकर दामोदर राव झांसी वाले कर दिया गया था। तभी से यह उपनाम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा है। उनके आधिकारिक अभिलेखों में भी 'झांसी वाले' ही दर्ज है। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर चिंता योगेश राव ने रानी लक्ष्मीबाई पर बनने वाले टीवी सीरियल और फिल्मों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तुतियों में कई ऐसी बातें दिखाई जाती हैं, जिनका वास्तविक इतिहास में कोई आधार नहीं है। इतिहास को गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है। रानी के जीवन और उनके संघर्ष को सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके वास्तविक योगदान और शौर्य से परिचित हो सकें। सरकार से उचित मान-सम्मान की मांग योगेश राव ने उम्मीद जताई कि सरकार उनके पूर्वजों के योगदान को पहचानते हुए उनके परिवार की सुध लेगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को वह सम्मान मिलना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं। अपनी मातृभूमि में स्थायी ठिकाना न होना उनके लिए पीड़ा का विषय है।

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