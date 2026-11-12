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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The goal is to eliminate hatred and foster empathy in society: Imran Nadvi

नफरत मिटाकर समाज में हमदर्दी बढ़ाना है मकसद : इमरान नदवी

Thu, 12 Nov 2026 03:53 PM IST
नीरज नरवरिया
Neeraj Narvariya नीरज नरवरिया
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:53 PM IST
The goal is to eliminate hatred and foster empathy in society: Imran Nadvi
अमर उजाला ब्यूरो झांसी। अमर उजाला साक्षात्कार की कड़ी में बुधवार को समाजसेवी संस्था ऑल इंडिया पयाम-ए-इंसानियत फोरम के बुंदेलखंड प्रभारी मुफ्ती इमरान अहमद नदवी से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज से नफरत खत्म कर आपसी प्रेम और हमदर्दी को बढ़ावा देना है। संस्था में हर धर्म के लोगों की सहभागिता है और बिना किसी प्रकार का फंड जुटाए सामाजिक सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इमरान नदवी ने बताया कि संस्था के सामाजिक कार्यों का खर्च उससे जुड़े वालंटियर स्वयं उठाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी शामिल हैं। संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को जेल से छुड़ाने में मदद करती है। जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के साथ ही जिला अस्पताल में हर सप्ताह मरीजों को फल वितरित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत और उससे पैदा हो रही विकृतियों को दूर करने के लिए भी संस्था जागरूकता के प्रयास कर रही है। संस्था का प्रयास है कि समाज में आपसी सौहार्द और इंसानियत की भावना मजबूत हो।
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