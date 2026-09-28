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Will the BJP send Varun Gandhi to the Rajya Sabha? Speculation intensifies ahead of the UP elections 2027
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क्या वरुण गांधी को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी? यूपी चुनाव से पहले क्यों तेज हुई चर्चा
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