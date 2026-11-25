पुणे में बुधवार दोपहर शिवाजीनगर कोर्ट परिसर के बाहर हत्या के आरोपी मंदार किवाले पर छह लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से उसका हाथ काट दिया और गोली भी चलाई। हमले में किवाले गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल ससून जनरल अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए।

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प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने किवाले को घेरकर धारदार हथियारों से हमला किया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थल से दो पिस्तौल और एक मैगजीन मिली है। हालांकि, शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि हमले के दौरान गोलियां चलाई गई थीं या नहीं।हमले में घायल व्यक्ति की पहचान मंदार किवाले के रूप में हुई है। वह शुभम चव्हाण हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस के मुताबिक, किवाले को गंभीर चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए ससून जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस की शुरुआती जांच में हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई गई है। मंदार किवाले शुभम चव्हाण की हत्या के मामले में आरोपी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट परिसर के बाहर उस पर हमला करने वाले लोग कौन थे और इस वारदात की योजना कैसे बनाई गई। फिलहाल हमले की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।पुणे शहर की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गौहर हसन ने बताया, 'दोपहर करीब 1:15 बजे हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। हमने जांच की है और पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमने अपनी लोकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।'उन्होंने कहा कि पुणे पुलिस की 10 टीमें इस काम में लगी हैं, जिनमें क्राइम ब्रांच और सिटी पुलिस दोनों के जवान शामिल हैं। जहां तक हमले के कारण की बात है, तो अभी तक हमें इसके पीछे की वजह या मकसद का पता नहीं चल पाया है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही इस मामले में और स्पष्टता आ सकेगी।'इस घटना को लेकर विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि पुणे में अपराध की घटनाएं सारी हदें पार कर चुकी हैं। अब अपराधी अदालत के बाहर भी हमले करने से नहीं डर रहे हैं।उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। हाल के दिनों में अस्पतालों से आरोपियों के फरार होने और अपराध का महिमामंडन करने वाले वीडियो वायरल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस की भूमिका की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।वडेट्टीवार ने कहा कि गृह मंत्री के भाषणों और आंकड़ों में कानून-व्यवस्था की स्थिति भले ही अच्छी दिखाई जाती हो, लेकिन आज की घटना जमीनी हकीकत बता रही है। वहीं, एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया है। उन्होंने फडणवीस से सक्रियता दिखाते हुए ऐसी कार्रवाई करने की मांग की, जिससे अपराधियों में कानून का भय पैदा हो। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।