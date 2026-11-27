{"_id":"6b0948371a6ac365cc076129","slug":"why-did-neha-bora-challenge-cm-yogi-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेहा बोरा ने सीएम योगी को क्यों किया चैलेंज?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:37 PM IST
Link Copied
संविधान दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में मंदिर मार्ग पर ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ यानि कि SFI ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार मार्च निकाला... और एसआईआर को रद्द करने की मांग की। इस दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रमुख नेहा बोरा ने सीईसी और सरकार पर तीखा हमला बोला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।